Tivoli Fashion Trends mostra tendências para a temporada Primavera/Verão

Com o tema “Moda Real para Pessoas Reais”, o Tivoli Fashion Trends realizou na segunda-feira (19) um evento bem concorrido. Na ocasião, o empreendimento apresentou tendências para a temporada Primavera/Verão 2023 em um pocket desfile.

Além disso, a ação debateu sobre temas como autoconhecimento, empreendedorismo e influência digital em talks, com convidadas especiais.

O bate-papo comandado pelo consultor de moda Reginaldo Fonseca contou com a participação da também consultora Maria Alice Ximenes, da empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel, da maquiadora/influenciadora Bruna Zinhani e da influenciadora digital Carol Buoro.

Destaque para o desfile, que apresentou peças lindíssimas, selecionadas entre as lojas do próprio shopping. Além da análise do curador, Reginaldo, que comentou cada look apresentado e deu dicas importantes para o uso dessas tendências no dia a dia, também houve os comentários do jornalista Wagner Sanches. Confira como foi!