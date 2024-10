A terceira edição da Cãominhada “Patas em Movimento”, realizada pela Myourpet com o apoio do Grupo Liberal, atraiu cerca de 40 pessoas para o trajeto e mais de 4 mil visitantes para a 11ª Feira Pet de Americana, realizada no mesmo dia. O evento aconteceu na Avenida Brasil, em Americana, com saída do CCL, e arrecadou fundos para a compra de ração, com verba proveniente das inscrições, que custavam R$ 50. Ao se inscrever, o participante já recebia uma bandana e uma camiseta personalizada, para que pets e tutores entrassem definitivamente no clima do evento.

Nesta edição foram beneficiadas as protetoras Alessandra de Almeida Nobre, conhecida como “Tandinha”, Talita Costa, além da ONG Meu Abrigo. Segundo a organização, ao todo foi arrecadada meia tonelada. Lindo de ver! Confira como foi.