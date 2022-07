Evento ocorreu no Espaço Le Blanc e foi marcado por muita emoção por parte do presidente eleito, o empresário Marcelo Fernandes

A solenidade de posse da nova diretoria da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) foi um momento muito especial. O evento ocorreu no Espaço Le Blanc e foi marcado por muita emoção por parte do presidente eleito, o empresário Marcelo Fernandes. Autoridades, ex-diretores, colaboradores e convidados especiais, assim como a imprensa, estiveram prestigiando. Agora, a nova diretoria (2022/2025) é composta por oito diretores executivos e cinco adjuntos. Na ocasião, também tomaram posse sete novos membros do Conselho Deliberativo. Confira!