Show de Vado Negri e Banda agita Jantar Dançante do Lar dos Velhinhos

Todo mundo sabe a importância que os eventos sociais promovidos pelo Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, de Americana, têm para a instituição. Basicamente, as iniciativas são o que mantém a entidade e, por essa razão, sempre fazemos questão de ajudar a divulgar.

Em 19 de maio, por exemplo, aconteceu a edição do primeiro semestre do tradicional Jantar Dançante. O evento foi realizado no salão de festas Villa São Vito, reuniu 420 convidados, contou com show de Vado Negri e Banda e teve os convites esgotados antes, uma comprovação de que as pessoas de fato fazem questão de prestigiar. Como sempre, a ação contou com a ajuda de vários voluntários e empresas que trabalham com afinco e fazem tudo acontecer, como o LIBERAL, que apoiou o evento.

Agora, a próxima ação é a Festa Julina, que acontecerá na sexta-feira (7), a partir das 19h, na praça do Lar, localizada na Rua Treze de Maio, 44, São Domingos. Claro, o evento terá muita alegria, além de fartura com comes e bebes tradicionais. Prestigie e, por enquanto, confira fotos do jantar.