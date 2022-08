Há 40 anos, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana iniciava suas atividades, em 2 de agosto de 1982. Um marco dessa trajetória da instituição foi o ano de 1983, quando a escola recebeu como patrono o “Professor João Baptista Salles da Silva”, passando assim a ser chamada com o nome dele.

Em quatro décadas de existência, foram mais de 249 mil alunos concluintes vocacionados para o mercado de trabalho regional. Além da aprendizagem industrial, cursos técnicos e cursos de formação continuada, atualmente o Senai oferece mais de 700 vagas de TI. Para celebrar o momento histórico, a instituição de ensino decidiu promover um jantar festivo no Clube do Bosque, no último dia 6. O evento reuniu cerca de 180 convidados especiais, entre funcionários, ex-funcionários, ex-alunos, gestores do próprio Senai e do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), além de alguns empresários.

Destaque para o momento das homenagens, que celebrou não apenas a história da instituição, como também a das pessoas envolvidas com ela. Entre os homenageados, estiveram o diretor regional do Senai/São Paulo, Ricardo Terra, e Nilson Bolognez, o funcionário mais antigo da instituição em Americana (são 35 anos de dedicação), assim como o professor doutor Antonio Detoni, primeiro diretor da escola na cidade. Eclética teve o prazer de registrar esse momento festivo. Acompanhe!

01 evento celebrativo aos 40 anos do SENAI aconteceu no Clube do Bosque e reuniu cerca de 180 convidados – Foto: Junior guarnieri – Liberal

02 Yolanda e Ricardo Terra, diretor regional do SENAI – Foto: Junior guarnieri – Liberal

03 Antonio Detoni (1º diretor da Escola SENAI) e Maria Watanabe Detoni – Foto: Junior guarnieri – Liberal

04 Ana Tomasetto e Marcelo Virgílio, diretor da Escola SENAI Professor João Baptista Salles da Silva – Foto: Junior guarnieri – Liberal

05 Leandro Zanini (diretor do CIESP Americana) e Elaine – Foto: Junior guarnieri – Liberal

06 Dulcineia e Alexandre Brochi, vice-diretor do CIESP Americana – Foto: Junior guarnieri – Liberal

07 Patricia Anesio e Rafael de Barros, secretário de Desenvolmento Econômico de Americana – Foto: Junior guarnieri – Liberal

08 Juliana Nascimento e Claudenir Nascimento – Foto: Junior guarnieri – Liberal

09 Rogério Silva com Yuri e Sandra – Foto: Junior guarnieri – Liberal

10 Silvia Boaventura e Alexandre Catto – Foto: Junior guarnieri – Liberal

11 Ronaldo Secco e Luciana Cherfem – Foto: Divulgação

12 Vagner Lacava e Daniele Santos – Foto: Divulgação

13 Claudia Lourenço, Aline Domingos e Manuela Bizetto – Foto: Divulgação

14 Luciana Bortoleto e Debora Militani – Foto: Divulgação

15 Thais Batista e Wilian Diógenes Batista, ex-aluno – Foto: Junior guarnieri – Liberal

Adriano Cesar Cardoso e Ciane – Foto: Junior guarnieri – Liberal

Eliane e Derdébio Pansini – Foto: Junior guarnieri – Liberal

João Dextro Neto e Matheus Altafini – Foto: Junior guarnieri – Liberal

16 Clique da atual equipe do SENAI – Foto: Divulgação

