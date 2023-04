A empresária Juçara Aparecida Rosolen dos Santos é uma mulher moderna e muito atuante em nossa sociedade. Natural de Americana, ela mora em Nova Odessa, onde mantém uma de suas empresas, do Grupo Aposerv Serviços Previdenciários, e também atua como presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa). Já em Americana, a empresária faz parte do Conselho Deliberativo da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Como se não fosse suficiente, além dessas importantes atribuições, Juçara também é membro ativa do Lions Clube de Nova Odessa. Toda essa atuação lhe rendeu recentemente o prêmio Mulher Destaque do ano 2023, referente ao ano de 2022, concedido pela Câmara Municipal. Coroando todo esse momento de muito movimento, ela acaba de lançar o seu primeiro livro: “Acreditar: É a Semente Para Frutificar”, da Editora Flores Gasparin.

A autobiografia faz uma alusão a uma semente plantada em um jardim. “Apesar de todos os desafios da vida, é possível florescer e frutificar, ainda que esta tarefa seja árdua e por vezes pareça impossível”, explica.

Na publicação, Juçara divide desde trechos de sua vida humilde, passando pelos desafios, lutas internas e fragilidades, até sua ascensão como uma respeitada empresária, idealizadora de muitos projetos, visando sempre enaltecer as mulheres.

O lançamento do livro aconteceu no Le Velmont e reuniu cerca de 150 pessoas, escolhidas a dedo por, de alguma forma, fazer parte da história dela. O evento seguiu como um “talk show”, assim, além de falar sobre o livro, ela também contou com a presença das empresárias Marly Lauletta Grecco e Gislaine Delabio, que são citadas na obra.

Logo após, Juçara fez questão de escrever uma mensagem especial e autografar todos os livros adquiridos pelos convidados.