Segunda Semana do Festival de Inverno do Tivoli Shoppping mantém sucesso de público

Terceiro e quarto shows foram de Tiê e Gestalt com muita MPB e o melhor do rock nacional e internacional

A segunda semana do Festival de Inverno do Tivoli Shopping, assim como a primeira, contou com boa adesão do público, que tem visto com bons olhos as atrações do evento. Já consolidado, o festival que tem organização da Rádio Gold, terá atrações até o dia 31 deste mês, tendo como show de encerramento a cantora Roberta Campos.

Seguindo a proposta de ser uma opção cultural de qualidade para o público do empreendimento, o terceiro e quarto shows foram de Tiê (14) e Gestalt (15) com muita MPB e o melhor do rock nacional e internacional.

Em breve, a coluna social Eclética publicará um resumo de todos os dias, contudo, hoje, já disponibilizamos algumas fotos de quem passou por lá na segunda semana, lembrando que as fotos da primeira, também estão disponíveis no portal. Confira!

Quinta-feira, show de Tiê

1 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

8 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

7 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

6 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

5 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

2 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

3 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

4 Tiê se apresenta no Festival de Inverno da Rádio Gold e Tivoli Shopping – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paul C – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paula Funichello Massari (Tivoli Shopping), com a cantora Tiê e Fernando Giuliani (Grupo Liberal) – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luciano Bianco Giuliani e Ana Blanco – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Gi Parra e Paula Nacasaki – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Adriana Foschine, Magda Pizzoquero, Yasmin Pavan Totti, Sueli Pavan Totti e Patrícia Scalon – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Paula Funichello Massari – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria Eduarda Florêncio e Sophia Cassiano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sarah e Michelle Cassiano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Fabinho Polidoro, Cris Corrêa, Fernando Giuliani, Jucimara Lima, Paul C e Ronaldo Britto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Fabinho Polidoro, Cris Corrêa, Fernando Giuliani, Paul C e Ronaldo Britto – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Lariene Lopes e Beatriz Roque – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Liliane e Gilmar Lemanski com os filhos Leonardo e Lorena – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sarah Cassiano – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Fabinho Polidoro, Paul C, Cris Corrêa, Ronaldo Britto e Cezinha Polidoro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Bruna Graciano e Renata Caroline – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Gabriela Panuci e Anna Dossena – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Gabrielle Evaristo e Danielle Evaristo de Rizzo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Quezia Rapozeiro e Paula Eduarda Oliveira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Cléber Pereira Farias, Edna Bezerra da Silva Faria, José Antonio e Márcio Costa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Viviane Lacerda e Helena – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Beatriz Amaral e Michael Santos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Janaina Reis e Davi – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Marli e Vande Camargo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luana Bazanella de Camargo e Lucas Lourenço de Camargo com Arthur – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Tamires Paulino da Silva, Pedro Henrique Rosa Silva e Taiane Paulino da Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luciana de Brito e Lucimara Brito da Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Telma Cristina e Paul C – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Mariane Santos e Ademilson Amaral – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Rogério Francisco Abadde, Ana Idalina Ferraz e João – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Andressa Marques – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Marina Bordin – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sexta-feira, show da banda Gestalt