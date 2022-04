Concorridos, os convites da próxima edição que acontece no dia 30 de abril já estão sendo vendidos

O Flashback mais animado da região agora tem sede própria. É que o festeiro Julião Biágio fechou uma parceria com o Luna Music Bar, e em poucos meses o espaço já virou o ponto de encontro para o público adulto de Americana e região que gosta de boa música.

A pocket edition do mês de março teve lotação máxima e superou o evento de fevereiro. Cerca de 200 pessoas curtiram o melhor dos anos 70, 80, 90 e 2000 ao som do DJ convidado Kaká de Abreu, além é claro da participação do DJ residente Gutto Maia.

Agora, a próxima edição está prevista para acontecer no dia 30 de abril, a partir das 21h. Concorridos, os convites já estão sendo vendidos, portanto, interessados é bom se adiantarem, pois eles esgotam rapidamente. O evento tem apoio da Rádio Gold, que assim como a festa, só toca música de qualidade. Confira!