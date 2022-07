O evento São João Solidário no Villa Multimall foi inspirado no “Arraiá do Liberal”, evento que comemorou os 70 anos do jornal. O proprietário da 3 Américas Chopperia Artesanal, Fernando da Silva Júnior esteve na rádio Gold FM poucos dias depois de nossa ação e sugeriu fazer algo parecido no Villa Multimall em Santa Bárbara d’Oeste.

Mais do que ter dado certo, a iniciativa criou a oportunidade de um público diferente conhecer as instalações do Villa, que é um empreendimento único na região, com excelente estrutura e conceito aberto. Segundo a organização, cerca de 6 mil pessoas passaram pelo local ao longo dos dois dias de festa datados em 24 e 25 de junho, inclusive, propositalmente iniciando no Dia de São João.

Assim como o próprio nome do evento sugeriu, a ação foi solidária e reuniu tanto entidades de Americana como de Santa Bárbara d’Oeste, que viram na iniciativa uma chance de conseguir reunir recursos para a manutenção de suas ações. Entre elas estavam: Cruzada das Senhoras Católicas (barraca do pastel), Anjos Peludos (barraca do cachorro-quente e milho cozido), Amobam (barraca do frango à passarinho, batata ao molho e batata-frita), Apae Americana (barraca de doces e vinho-quente), Rotary Ação de Americana e Doulas (barraca de caldos) e Associação Anjos da Alegria (cadeia e correio-elegante).

Além dos atrativos gastronômicos típicos, o São João no Villa Multimall contou com brincadeiras e apresentações musicais do cantor Norton Nascimento e das Orquestras Sanfônica de Americana e de Violeiras de Santa Bárbara. Como o LIBERAL foi apoiador, Eclética passou por lá para registrar. Confira!

Fernando da Silva Júnior com Donatta e Vanessa e Mário Thurler – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Fabinho Polidoro (Rádio Gold) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Cleide dos Santos, superintendente do Villa Multimall – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sandra Elena Lejne e Douglas Okoda – Foto: Marcelo Rocha – Liberal



José Roberto Renesto e Marlene Macedo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Lais Cardoso com Patricia e Harley – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Alexandre Ganso e Débora Cardoso – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Uma das atrações do evento foi o cantor Norton Costa – Foto: Marcelo Rocha – Liberal







Os voluntários do Rotary e das Doulas – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os volunrários da Nileec – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Olegário Napoleão, Roberto Cullen Dellapiazza e Joyci Ramos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os voluntários do Anjos da Alegria – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os voluntários do Anjos Peludos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os voluntários da Amobam – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Os voluntários da Cruzada das Senhoras Católicas – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sueli Cristina Valerio, Pedro Ferreira, Lúcia Ferreira e Bruna Oliveira – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Nádia Biancardi, Heloisa Biancardi e Nayara Bordon – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Marco Antonio Kim – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Andreza e Eduardo Moraes com Pietra – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Fernando da Silva Júnior e Mário Thurler – Foto: Marcelo Rocha – Liberal







Keila e Márcio Lopes Coimbra com Marina, Laura e Pedro – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Lais Cardoso – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Natália Gonzaga e Débora Zancan – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Paulo Ribeiro e Laura com Camila e Milena – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Ronaldo Britto e Eliane Lüders – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sandro Lima com a esposa Adriana e o filho Thiago – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Valdeci de Fátima e José Carlos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

– Foto: Marcelo Rocha – Liberal