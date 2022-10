Rota 80 do Rotary Club Americana Ação

Com o sucesso da primeira edição, o evento passou a fazer parte do calendário do clube

Visando arrecadar recursos para campanha de poliomielite, a “End Polio Now”, o Rotary Club de Americana-Ação realizou a primeira edição do Rota 80. Com patrocínio da 3 Américas Cerveja Artesanal, Transjordano Segurança e Movimento e Grupo Liberal, o evento levou 240 pessoas para o Villa Premium. Destaque para a trilha sonora comandada pelo DJ da Rádio Gold, Paul C, que durante todo o tempo manteve a pista bem movimentada.

O chopp 3 Américas também fez sucesso, assim como os drinks que ficaram a cargo do Rotaract Americana-Ação. A animação do presidente Jairinho Silva também foi bem bacana, afinal, ele puxou a fila da dança. Para tornar tudo ainda mais convidativo, o evento teve buffet com comidas de boteco.

Eclética teve o prazer de registrar, lembrando que as atividades do Rotary não param, portanto, não deixe de acompanhá-las pelo Instagram @rotaryamericanaacao.

Jairo Guilherme Silva, presidente do Rotary Club Americana Ação – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Cristina e Laerte Zucolo – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

O presidente da APAE, Roberto Cullen Dellapiazza, com Audrey Rosa – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Washington Wanvvar, presidente do Rotary Club Americana, e Márcio Bizelli – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Representando do Rotary Club Americana Integração, Carlos Gaidei Arabage e Maria Nicola Arabage, com José Antonio Jabob e Suzi Franco – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Curtindo a noite, Mariana com os pais, Roselaine Peroto e Luiz Peninha – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Renata da Silva e Alexandre da Costa com a filha Manuella (Villa Premium) – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

A animação sempre contagiante do engajado Fabinho Polidoro – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Adriana de Souza e César Souza – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Ana Lúcia e Leco Soares – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Anibal Margato e Carla Eliana Bueno – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Caroline Mendes e Lucas Facioli – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Fábio Tardivo, Marcia Polido, Bruna Oliveira, Lúcia Helena Ferreira e Suzeli Bonani – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Fernanda e Rodrigo Garcia – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Juliano Ghizini – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Julice e Leonardo Moura – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Lucilene e Sérgio Mendes – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

DJ Paul C – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Paula e Ricardo Cornea com Jo Tammone e João – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Priscila e Joel Forner – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Renata da Silva e Alexandre da Costa com a filha Manuella – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL.JPG

Importância do evento

Com o sucesso da primeira edição, o evento passou a fazer parte do calendário do clube. Os recursos serão investidos para a contratação de três trenzinhos para animação no dia (a ser definido) da vacinação das crianças que deixaram de receber suas vacinas.