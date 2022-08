Rock Day 2022

Edição 2022 do Rock Day foi um reencontro do evento com o público após dois anos de paralisação

A edição 2022 do Rock Day foi um reencontro do evento com o público após dois anos de paralisação. A grande novidade desse ano foi sua realização no estacionamento da FAM (Faculdade de Americana). Com uma excelente estrutura, o evento foi melhor que o esperado, dadas as condições climáticas, que não favoreciam. Ao contrário, o frio não reprimiu as pessoas e nem a chuva fina que caiu no final da noite espantou quem foi para curtir!

Animadíssimo, o público aprovou o Rock Day, em especial pelas bandas que fizeram parte da programação e realmente mandaram muito bem, com uma energia contagiante e uma qualidade musical impecável. Aliás, vale dizer que a FM Gold, do Grupo Liberal, foi a rádio oficial da festa. Segundo Fernando Giuliani, diretor comercial do grupo e idealizador da rádio, o evento tinha tudo a ver com o estilo da Gold, que preza pela qualidade musical.

Destaque para a grande performance do Queen Tribute Brazil, que realmente foi incrível. Com realização da Bokme Produções e Agil Locações, o Rock Day foi um oferecimento da FAM, teve apoio do Grupo Liberal, Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e Ambev, além do patrocínio da Gocap e Trevilub.

Com edição 2023 já confirmada para acontecer, no momento, Thiago Barreto, idealizador do projeto, já pensa em promover um festival de blues, para ocorrer até o final do ano. Além disso, a Gold prepara grandes surpresas em relação a festas para os meses de outubro e setembro. Fiquem ligados!