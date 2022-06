Revoada é sucesso em Santa Bárbara d’Oeste

Diferente de muita gente, os empresários barbarenses Paulo Rossi e Gustavo Caproni acreditaram que abrir um bar em plena pandemia poderia ser um bom negócio. Com bom feeling, não é que eles tinham razão? No próximo dia 17, o Revoada completa seu primeiro ano e já se posiciona como um dos melhores bares da cidade e região.

“Nosso perfil de bar difere de tudo que as pessoas já tinham conhecido até então. Buscamos inspirações nas grandes cidades e nos grandes bares, fazendo com que cada cliente se surpreenda com os drinks, as porções e o ambiente que é bem descolado”, explicam os proprietários.

O bar está localizado na Avenida Monte Castelo, 735, centro – Foto: Divulgação

Drink Loucura de Amor – Foto: Divulgação

Drink Fini – Foto: Divulgação

Drink Lolla – Foto: Divulgação

Ambiente descolado e descontraído agrada todo tipo de público – Foto: Divulgação

Dessa maneira, com os famosos drinks extrovertidos, eles conquistaram o público, com destaque para a “Loucura de Amor”, bebida com Gin, Morango, gelo seco e xaropes, que é servida em uma cápsula com rosas, assim como o drink Fini, que leva Vodka, Gin, Espuma Rosa e uma Bala Fini para degustar, servido na taça, como se fosse um sorvete. Além deles, o famoso Afoga o Ganso (moscow mule), servido em uma banheira com um pato de decoração, também faz bastante sucesso.

Completo, o cardápio segue a proposta de bar, portanto, é recheado de delícias para petiscar e, entre porções e lanches, a preferida dos frequentadores acaba sendo a Coxinha oferecida em 3 sabores: Frango, Costela e Marguerita.

Seguindo o mesmo conceito de oferecer opções ecléticas aos clientes, a parte musical também é variada, tem música ao vivo e vai do sertanejo até o pagode, passando pelo pop rock.

Por tudo isso, prestes a celebrar o primeiro ano de funcionamento, o Revoada passa por reforma, com o objetivo de ampliar o espaço, para melhorar o atendimento, que já é ótimo. Quem ainda não conheceu, gosta de sensações diferentes e ideias criativas, não pode deixar de visitar o espaço, que é realmente muito bom e fica localizado em pleno coração da Avenida Monte Castelo, uma das mais movimentadas da cidade.