Réveillon no Esporte Clube Barbarense

O Esporte Clube Barbarense foi palco de um super Réveillon, como há tempos não se via em terras barbarenses. O evento contou com ceia, ilha de frutas, brinquedos para as crianças e, claro, um belo “show da virada”. Cerca de 600 pessoas prestigiaram a noite festiva, entre associados e amigos. Segundo a organização, a festa teve início às 21h e término às 2h. Eclética tem o prazer de publicar alguns cliques gentilmente cedidos pelo diretor social Márcio Varella. Vale contar que, no último sábado a primeira festa do ano levou nada menos que 1500 pessoas para o clube. “Glamurosa 3” é uma parceria do ECB com a Fissura Eventos. Pelo jeito, o ano promete. Tanto é assim que domingo tem Esquenta com um belo sambão e o tradicional churrasco fogo de chão. Ninguém segura…

01 O casal da Diretoria Social do ECB, Márcio Varella e Junia com a filha Manuela

02 O presidente do ECBarbarense Ivan Bueno de Camargo ladeado pela esposa Andrea a filha Bruna e sogra Teresa Fanganiello

03 Também diretores do clube, Paulo Paschinelli e Lucia com Leo

04 O casal Kelen e Luciano Vicentin

05 Raul com os pais, Graziela e Rafael Matarazzo (conselheiro do clube)

06 Marcos Machado (conselheiro) e a esposa Cristina Cuppi

07 Daniela de Oliveira e o ex jogador, Wilton Zanaga

08 Rogério Lourenço e Renata do Valle Lourenço com as filhas Isabella e Manuela

