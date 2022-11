Recordando a Festa de São Benedito

Com a Festa de São Benedito realizada entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro, a comunidade americanense ganhou dez dias de um evento que reuniu religião, solidariedade, entretenimento e gastronomia. Segundo a organização, ao todo foram 300 voluntários que trabalharam muito para que as mais de 5 mil pessoas que passaram pelo evento pudessem ser atendidas da melhor maneira possível.

O LIBERAL apoiou o evento, que em 2022 chegou a sua 55ª edição. Sendo assim, hoje temos o prazer de publicar mais alguns cliques desse evento tão bonito, que com certeza faz parte do calendário da cidade, ocupando o espaço como um dos mais aguardados de todos. Para fechar o ano, no dia 10 de dezembro, a paróquia encerra o calendário social com uma pizza beneficente, também feita pelos voluntários.

Mais informações sobre tudo que acontece na paróquia comandada pelo padre Alex Sander Turek Machado através do Facebook @paroquiasãobeneditoamericanasp.