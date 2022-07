Posse no Rotary Club de Americana

Destaque para a participação do tenor Cesar Camargo, que abrilhantou o evento cantando a música "Imagine"

No dia 8 de julho, aconteceu no Rotary Club de Americana a cerimônia de transmissão e posse do presidente João Miletta (2021-2023) para Washington Wanvvar (2022-2023).

Extremamente agradável, a noite contou com a presença de diversas autoridades rotarianas, como a do governador do Distrito 4621, Sérgio Minniti, da coordenadora, Eliane Canto, da governadora assistente e associada, Erika Uehara Tayra, entre outros.

Destaque para a participação do tenor Cesar Camargo, que abrilhantou o evento cantando a música “Imagine”, que justamente remete ao lema do ano, “Imagine o Rotary”. O jantar foi assinado por Neuza Trevizan e equipe e, pelo que ficamos sabendo, foi bem elogiado.

Gentilmente, os amigos rotarianos nos cederam alguns cliques do evento. Confira!