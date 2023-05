Planejamento com feijuca na FAM

A FAM – Faculdade de Americana realizou no último dia 6 de maio, na sede da instituição, uma reunião com colaboradores para apresentar investimentos em estrutura, os resultados da Campanha do Vestibular de Verão 2023 e lançar o vestibular de meio de ano, conhecido como “Vestibular de Inverno”.

Além disso, a instituição, sempre atenta aos principais assuntos relacionados aos seus funcionários, trouxe uma palestra com o tema: “Prevenção e combate ao assédio no ambiente de trabalho”, com a participação do diretor-geral Gustavo Azzolini, do coordenador do curso de direito FAM, Waldomiro Rizato, e do delegado da Delegacia da Mulher de Americana, José Donizeti de Melo.

Após o evento, com um clima todo propício, foi oferecido um delicioso almoço com uma feijoada saborosa e com muita alegria pelos resultados alcançados, afinal, a FAM bateu recorde de alunos e também conseguiu mais de três toneladas de alimentos para doação no trote solidário. Em tempo, vale dizer que no portal do LIBERAL tem mais fotos do evento, então, não deixe de acessar!