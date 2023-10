Quem conhece dona Jocelyna Medon Bianco sabe que ela ama uma boa festa, ainda mais se for para comemorar seu aniversário. A um passo de comemorar seu centenário, esse ano ela fazia questão de celebrar os 99 anos e não se tranquilizou enquanto não soube que haveria uma festa.

Aliás, bem que as filhas Cristina, Luciana e Juliana tentaram lhe fazer uma festa surpresa, contudo, nossa aniversariante querida estava tão ansiosa, que acabaram tendo que contar sobre o evento.

Realizada no simpático Espaço Terramérica Festas e Eventos, a celebração reuniu aproximadamente 85 pessoas. A decoração levou a assinatura do decorador Airton Sgobin que usou um mix de flores, entre elas astromélias e rosas, tudo muito colorido, lembrando que a aniversariante sempre teve uma vida muito alegre e festiva.

Como o evento foi realizado em um final de tarde, o buffet Cheiro Verde serviu delícias típicas de um chá, como bolos, tortas, salgados, pães, sucos e refrescos saborizados.

Feliz com o momento, dona Joyce fez questão de ser fotografada com familiares, amigos queridos e até mesmo com a bisnetinha recém-nascida, Sophia, filha do neto Luis Fernando Bianco Giuliani, que mora no Canadá, mas esteve representada virtualmente, para encanto de todos.

A alegria em poder celebrar mais um ano de vida com saúde e ladeada de pessoas que a amam, deixou a aniversariante muito feliz e contagiou os presentes. Eclética teve o prazer de registrar esse momento único e já espera com expectativa o aniversário dos 100 anos, que será comemorado em grande estilo, em 2024, se Deus quiser. Confira!

Grande matriarca

Nascida em 5 de outubro de 1924, dona Joyce é a terceira filha do saudoso casal Cybel Piratininga de Oliveira Medon e Eduardo da Silva Medon, que tiveram outros cinco filhos.

Em 1952, ela casou-se com o doutor Jessyr Bianco (in memorian), um mês após ele fundar o jornal. Com ele, teve 4 filhos, sendo três mulheres: Luciana, Juliana e Cristina; e o saudoso Luiz Bianco Neto.

Além deles, são nove netos (Thomaz, Daniel, Luis Fernando, Rafael, Luciano, Guilherme, Gabriel, Lucas e Thiago) e seis bisnetos (Ana Cristina, Rebeca, Matheus, Isaque, Miguel e Sophia).