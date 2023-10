Os 80 anos de Cidinha Santa Rosa

Cidinha, que atuou a vida toda como professora do Sesi, reuniu amigos e familiares para celebrar a data

Apparecida Maria Corrêa Santa Rosa, conhecida carinhosamente por Cidinha Santa Rosa é uma típica americanense nascida em Carioba. Formada em Magistério no antigo Instituto de Educação Presidente Kennedy, ela foi professora do Sesi durante toda a vida.

Viúva do saudoso Antonio Santa Rosa, com quem teve seu único filho, o empresário Toninho Santa Rosa, ela é alegre, adora as causas sociais e ama viver! Assim sendo, seu aniversário de 80 anos foi muito bem comemorado entre amigos e familiares queridos.

O local escolhido para o encontro foi a Cantina Breda di Piave. Para o menu do almoço, a aniversariante escolheu pratos que agradassem todos os paladares, com saladas, massas e um filé com brie e risoto que estava dos deuses.

Além da sobremesa da casa, os presentes adoraram os doces da tia Cida. Já para o bolo, o crocante da boleira Marta Rossi despertou recordações especiais, por remeter ao bolo saudável da “vó Ivone”, que era uma conhecida boleira da cidade, tia da aniversariante e mãe de criação, já que a dela morreu no parto.

Com uma vida social intensa, com idas ao shopping, grupos de baralho, café da tarde e caminhada, Cidinha faz questão de manter a rotina e os encontros pelo menos uma vez por semana. Assim sendo, em seu almoço de aniversário ela reuniu todos, que curtiram e dançaram muito ao som do músico Johnny. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!