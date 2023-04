Para celebrar os 55 anos de atuação da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, a diretoria organizou um jantar festivo realizado na Cantina Breda di Piave.

O evento reuniu cerca de 140 convidados, que compraram convites e, além de participar de uma noite festiva, ainda ajudaram na manutenção das atividades da entidade.

Especialíssimo, o cardápio foi elaborado com muito carinho pela equipe do espaço e contou com ilha de antepasto, além de quatro opções de prato principal: Sorrentino Di Anatra, Ravioli Caprese, Tortelli di Albicocca Con Acerola e Pesci alla griglia (Saint Peter). Para finalizar, uma deliciosa Banoffe de sobremesa. Eclética tem o prazer de publicar alguns cliques da noite. Confira!