Os 53 anos da Juliene

Uma das figuras mais festeiras de nossa sociedade é a professora Juliene de Lião, que se não tiver uma boa razão para reunir amigos e familiares para celebrar, com certeza inventa uma. Animada, ela agrega grupos e seu jeito especial acaba atraindo muitas amizades.

Típica geminiana, ela confessa que sua personalidade tem tudo a ver com o signo, conhecido por ser curioso, possuir uma mente ágil e falar com desenvoltura sobre diversos assuntos. Aniversariante do início do mês de junho, sua festa aconteceu no salão social da Casa do Advogado de Americana e reuniu cerca de 60 convidados.

Com a proposta de uma balada, a festa ganhou uma ambientação diferenciada, assinada pela Carmis Decor, com bexigas e brilho. Destaque para o som do DJ João Augusto, que arrasou no repertório e fez o presente das amigas para a aniversariante fazer todo sentido, um chinelo para curtir e dançar muito.

A parte gastronômica ficou com o Buffet Sandra Pasquoto Gastronomia, que montou uma ilha repleta de delícias, entre frios, canapés, salgadinhos e até caldos. Já para refrescar, além de chopp geladinho e muito espumante, os convidados puderam se deliciar com os drinks irrecusáveis da equipe Number One.

Aos 53 anos, Ju esbanja simpatia, alegria e alto astral, por isso, é sempre um prazer registrar suas celebrações à vida. Confira!