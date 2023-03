Equipe formada por apaixonados por motos nasceu com o objetivo de promover a amizade

Em 2023, o Cachorro do Mato comemora 25 anos de aventuras. A equipe formada por apaixonados por motos nasceu com o objetivo de promover a amizade e a confraternização entre pessoas com interesses em comum, que decidiram se reunir para fazer passeios e trilhas.

Além disso, seus integrantes sempre tiveram como mote a iniciativa de ações sociais que impactaram a comunidade. Sendo assim, com muito para comemorar, a diretoria preparou uma série de eventos especiais para marcar o ano simbólico, assim como muitos passeios para 2023.

Segundo Rafael Zara, atual presidente, que há mais de 15 anos participa ativamente da equipe, a ideia é passar por locais considerados quintais da equipe, em pontos estratégicos localizados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, até chegar à cidade de São Pedro. Por outro lado, as grandes e tradicionais expedições também estão confirmadas, como a romaria que sai da Basílica de Santo Antônio de Pádua, em Americana, até a Basílica Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida. E para os amantes de Minas Gerais, a visita à cidade de Canastra também está garantida.

Entre as atividades desse ano festivo, a entrega da reforma da casa de um senhor que sempre cedeu abrigo para os pilotos durante suas trilhas, na região de Ipeúna, sem dúvida é uma das mais importantes e bonitas. Para essa temporada, são 90 pilotos filiados, contudo, com a participação de familiares e amigos nos eventos, especialmente os passeios, esse número costuma ser bem maior.

Por tudo isso, parabéns aos percursores da ideia, que abriram caminho para os que estão hoje continuarem trilhando e fortalecendo esse ideal, cujo laço mais forte é o da amizade. Em tempo, o pontapé inicial para a programação do ano aconteceu recentemente no Rota Beer e foi marcado pela entrega dos kits, assim como um animado show da banda Os Impossíveis. Por fim, quem quiser acompanhar mais informações sobre o Cachorro do Mato siga o Instagram @equipecachorrodomato.