Os 25 anos da Kitraje celebrados em noite beneficente

Recentemente, a Kitraje Aluguel de Roupas, empresa localizada em Nova Odessa, celebrou o marco de 25 anos de atuação no ramo de aluguel de roupas para madrinhas, noivas, debutantes e padrinhos, entre outros. Com serviço personalizado, a loja localizada na Avenida Ampélio Gazzetta é toda setorizada e conta com consultores especializados.

Como forma de gratidão pelo momento e celebração pela sua história, a família Araújo – fundadora do empreendimento – organizou um evento, realizado no Le Partie Eventos, contando com a presença de 100 convidados. Entre eles, clientes que tiveram suas vidas marcadas pelos serviços da empresa.

A noite foi emocionante e ainda teve cunho beneficente à Comunidade Geriátrica de Nova Odessa. Sensacional, a arrecadação de 500 itens de higiene certamente fez a diferença para a entidade. O LIBERAL acompanhou o evento. Confira!

Um pouco de história

A história da Kitraje Noivas e Festas – onde seus sonhos se tornam realidade – envolve amor, dedicação, família e muito trabalho. Em 1981, com apenas 22 anos, Lourdes casou-se com seu Antônio. Começava ali uma jornada marcada por muito respeito e companheirismo. Juntos, tiveram 3 filhos: Marcos, Marcela e Mariane.

Na época, a matriarca decidiu se dedicar totalmente às crianças e, para contribuir em casa, fez um curso de corte e costura e começou a confeccionar roupas para as crianças. Talentosa, não demorou para esse trabalho virar um negócio. Assim, além da família, costurava para a vizinhança e para membros da igreja.

Em 1997, foi procurada por um casal que ofereceu uma sociedade em uma loja de aluguel de roupas para festa, contudo, algum tempo depois, a sociedade se desfez e, em 1999, nasceu a Kitraje. Com um estoque de aproximadamente 7 ternos, 5 pares de sapatos e 6 vestidos de damas, em pouco tempo toda a família passou a se dedicar à empresa.

O primeiro foi o primogênito Marcos. Com o aumento da demanda, contrataram Helena, irmã de dona Lourdes, primeira funcionária, que inclusive permanece na equipe até hoje. Depois vieram as filhas, Marcela e Mariane, que estudavam à noite para atender durante o dia. Finalmente, senhor Antônio se uniu aos demais, completando a equipe.

Um grande marco na história foi a compra do terreno na Avenida Ampélio Gazzetta, onde construíram o prédio próprio, centralizando todas as operações no novo espaço. Em 2017, o casal se aposentou e a administração passou para as filhas Marcela e Mariane, que, desde então, levam com competência e dinamismo o legado dos pais.