Os 15 anos da Júlia

Júlia dos Santos Beraldo reuniu parentes e amigos para celebrar seus 15 anos; vejas as imagens do evento

Desde criança, a bela Júlia dos Santos Beraldo sonhava com seu aniversário de 15 anos. Dona de uma personalidade encantadora e extremamente animada, ela e a família escolheram fazer uma festa mais despojada. Não por acaso, a escolha do espaço onde ocorreu o evento foi pelo buffet Fun Club.

A ideia era que todos os 130 convidados, independentemente da idade, pudessem curtir a noite e lembrar da festa com alegria e emoção. Diferenciada, apesar de não ser temática, a decoração foi inspirada no lado mais romântico da aniversariante.

Entre os pontos altos do debut, a dança com o pai, o irmão e o avô, a música cantada pela mãe para a aniversariante, além da entrega do anel, feita pelo pai, ficaram certamente eternizados na memória dos presentes.

“Foi muito além do que sonhava. Foi tão maravilhoso que as pessoas até pedem para que eu faça 15 anos novamente”, confidenciou ela para Eclética.

Hoje temos o prazer de publicar alguns cliques e aproveitamos para desejar que Júlia continue realizando os desejos de seu coração. O próximo? Ser médica! Que assim seja. Confira!