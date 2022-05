Os 10 anos da Madame Madu

Há dez anos a loja Madame Madu nascia em Americana com a proposta de oferecer semijoias diferenciadas e de qualidade para as mulheres que sabem o poder que um acessório traz para uma produção, seja ela básica ou para uma grande ocasião. A idealizadora da loja, a simpática Juliana Jacometo, conta que a ideia surgiu pela vontade que ela sentia de empreender.

“Queria trazer para Americana algumas marcas que eu gostava, mas que não encontrava por aqui. Também desejava que a Madame Madu fosse uma loja antenada com as tendências e com o mundo da moda. Além disso, queria ser referência na região, nos quesitos modernidade, atualidade e sofisticação”.

Meta inicial conquistada, a celebração pela primeira década merecia uma comemoração especial. Assim sendo, Juliana preparou um evento realizado no charmoso restaurante Breda di Piave, e reuniu na última terça-feira (26) cerca de 120 pessoas entre clientes, parceiros e fornecedores. Na passarela, as clientes puderam conferir as principais tendências em cores da estação, além da moda casual e moda festa, apresentadas em parceria com o Ateliê de Totonho Azevedo. Destaque para a produção de make e cabelo feita pela top Tati Veríssimo do Espaço Entretons.

Além do belo desfile apresentando a mais nova coleção da loja, houve sorteio de brindes e um jantar maravilhoso, assinado pelo chef da casa. No cardápio, escolhido em parceria com o pessoal da cantina, deliciosas bruschettas di pomodoro como entrada, seguidas do primeiro prato, um Tagliatelli al Pomodoro e Rucola, segundo prato, um Medalhão de mignon ao molho rôti e cogumelos acompanhados de risoto parmesão, fechando com a tradicional sobremesa Semifreddo, tudo regado a muito vinho tinto e espumante.

Eclética teve o prazer e a honra de acompanhar esse evento, que de uma certa forma marcou definitivamente o retorno das festas badaladas de nossa cidade. Uma noite linda, com uma energia incrível, exatamente como a Ju merecia. Confira!