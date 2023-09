Estilosos e necessários, os óculos de sol são acessórios indispensáveis, especialmente em dias de sol. Além da proteção, não há como negar que eles ajudam a compor um visual bem bacana.

Na prática de esportes, curtindo uma praia ou mesmo a caminho de uma reunião de negócios, há quem diga que os óculos ajudam a passar um visual mais empoderado.

E nós não apenas concordamos como podemos provar, considerando algumas imagens compartilhadas recentemente por personalidades queridas de nossa região. Confira!

Bruna Cardoso – Foto: Reprodução / Redes sociais

Tatiane Ferraz – Foto: Reprodução / Redes sociais

Ana Silvia Zucca – Foto: Reprodução / Redes sociais

Stela Belluci Berardo Pirondi – Foto: Reprodução / Redes sociais

Macacão em alta

Falando em moda, já perceberam o quanto o macacão invadiu as vitrines e os guarda-roupas das mais antenadas? Elegante, a peça vai do passeio com as amigas à balada, passando por eventos sociais, corporativos ou até mesmo um almoço em família. Além disso, o macacão é democrático e, na modelagem e tecido certo, veste bem todos os estilos e idades. No clique, a fashionista Daiane Caroline.

A fashionista Daiane Caroline – Foto: Reprodução / Instagram

Visitando Holambra

A família Mariano esteve curtindo um belo passeio pela “Cidade das Flores” para aproveitar a imperdível 40ª edição da Expoflora, que segue até o dia 24, de sexta a domingo. Pelo sorrisão de Márcio, Rogério, Eliane e as crianças Pietro e Thomas, deve ter valido muito a pena. Mais informações sobre a maior mostra de flores e paisagismo da América Latina no site do evento – clique aqui.

Família Mariano em Holambra – Foto: Reprodução / Facebook

Passeio bem carioca

Quem também andou passeando e visitando belas mostras foi a simpática Isabel Ferraz Abraham, que recentemente esteve na Casa Cor Rio de Janeiro. A razão dela é para deixar qualquer mãe orgulhosa, afinal, sua visita foi para conhecer o espaço feito pela filha Sophia, que é designer de interiores. Nas redes sociais, ela escreveu: “E aí está ela, bela, competente, receptiva, no seu espaço Casa Cor Rio de Janeiro. Parabéns, orgulho, sucesso sempre”, declarou.

Isabel Ferraz Abraham, na Casa Cor Rio de Janeiro – Foto: Reprodução / Facebook

Aniversariantes

Felicidades aos aniversariantes de sexta: Antonio Carlos Sacilotto, Bruna Belafronte Pasin, Else Pedrosanto, Flávia Masteguim Bedana, Claudia Fernandes, Deco Ramalho e Thiago Motta. Neste sábado, será a vez de: Sérgio Broleze Junior, José Roberto Lopes, Rodrigo Silva, Nicole Krause, Carlos Eduardo Caires, Paty Covolan, Fernando Bortoleto, Leo Silva e Valeria Biancarelli. Parabéns, pessoal!