OAB de Sumaré realiza jantar para celebrar o Dia da Advocacia

Evento contou com várias gerações de profissionais que se encontraram para celebrar o mês mais importante para a classe

Para celebrar o dia 11 de agosto – Dia da Advocacia – a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Sumaré realizou a 18ª edição do Jantar dos Advogados. A diretoria comandada pelo presidente Paulo Roberto da Silva recebeu os convidados em grande estilo no San Ville Hall.

O evento contou com várias gerações de profissionais que se encontraram para celebrar o mês mais importante para a classe, inclusive com a presença de representantes dos Poderes Legislativo e Executivo, além de presidentes e diretores de outras subseções.

Em seu discurso, o presidente enfatizou a união da gestão e a importância da amizade, enaltecendo a dádiva de poder reunir os amigos ao redor de uma relevante causa, que é celebrar a missão da Advocacia e toda sua importância para a sociedade. Clássica, a decoração foi assinada pelo decorador Clayton Lisboa e os bons drinks pelo BBR Bar. Já a animação foi da Banda Acrópolis. Confira alguns cliques da noite.