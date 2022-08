OAB de Nova Odessa realiza seu 8º Jantar Dançante

A 236ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Nova Odessa promoveu no dia 12 de agosto a 8ª edição do Jantar Dançante. O evento foi o primeiro sob a direção da nova diretoria, composta pelos doutores Osmar Alves de Carvalho (presidente), Carlos Thiago Jirschick da Cruz (vice-presidente), Rafaela Santa Chiara (secretária-geral), Ivonete Antunes (secretária-adjunta) e José Reis de Souza (tesoureiro), juntamente com a Comissão de Cultura e Eventos, composta pelas doutoras, Flávia Nascimento de Oliveira, Ana Paula Costanzo, Ana Caroline Gonçalvez, além de Rafaela Santa Chiara.

O evento foi realizado na Chácara Sunshine, teve animação da Banda Mídia e reuniu cerca de 230 convidados, entre presidentes de outras subseções e autoridades. Já o jantar teve assinatura do Buffet Fazan, enquanto o cerimonial foi da Avatus. Ficamos honrados com o convite para cobrir. Confira!