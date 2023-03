OAB Americana em prol dos animais

As comissões da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana estão sempre promovendo eventos especiais, como o happy hour “Doe ração, Doe Amor”, organizado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, realizado no Restaurante Ateliê das Massas e com cardápio de comida de boteco.

O encontro foi bem animado, inclusive pelo show da banda de Frann Azzalin. O resultado da ação foi a doação de 712 kg de ração destinados aos protetores independentes de animais e ONG’s.

Para a realização, o evento teve como apoiadores Imobiliária Paulino Menezes, Agropet Mineiro, Nayara Paulino Estética e Nutrição e o próprio Restaurante Ateliê das Massas. Confira como foi!