O primeiro aninho do pequeno Eduardo de Souza Salau, o Dadinho

Evento realizado no Espaço Le Velmont, em Nova Odessa, reuniu cerca de 150 convidados e teve como tema Mickey Circus

O pequeno Eduardo de Souza Salau, filho do casal Andressa e Dado Salau (Leia-se Dado Tintas) é uma fofura. Extremamente feliz, ele é simpático, sorri fácil e, apesar de ter apenas um aninho, já adora se divertir.

Seu primeiro aniversário foi um verdadeiro espetáculo, marcado por muita alegria. O evento realizado no Espaço Le Velmont, em Nova Odessa, reuniu cerca de 150 convidados e teve como tema Mickey Circus. Toda a magia do momento ficou ainda mais especial por conta dos detalhes, a começar pela recepção, que contou com catraca, personagens, fogos e muito mais.

Dadinho, como é carinhosamente conhecido por familiares e amigos, curtiu muito a comemoração e amou o pula-pula, assim como os personagens, além das comidinhas que ele provou e repetiu. Entre os atrativos do evento, um show de mágica comandado por Fernando Lazzaro, além da apresentação dos personagens da Catavento Eventos Produções, com artistas de perna de pau, malabarista, palhacinha e até o Mickey, encantaram os presentes.

Apesar de tudo, nada superou a entrada da família, com o papai Dado vestido de apresentador, igual à roupa do aniversariante, acompanhado da mamãe Andressa, que estava belíssima e deslumbrante em um vestido vermelho.

Para fechar, o garotinho conduzindo seu carro elétrico até a mesa do bolo para a hora do parabéns foi realmente demais. Toda a produção do evento foi comandada pela competente assessoria de Elaine Perini. Confira!