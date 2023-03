O Debut de Ana Luiza

Diferente das festas tradicionais, o aniversário de 15 anos foi uma balada com o tema “Baile de Máscaras”

Ana Luiza dos Reis Martins é uma jovem determinada e muito estudiosa, o que certamente será necessário para ingressar na sonhada faculdade de medicina.

Apaixonada por leitura, ela deseja se especializar em pediatria. Falando em sonhos, seu aniversário de 15 anos foi muito sonhado por ela e por toda a família. Diferente das festas tradicionais, a sua foi uma balada com o tema “Baile de Máscaras”. Oficialmente, o evento foi aberto por ela, seguida de um robô.

“Tudo foi muito marcante do início ao fim, e, até hoje, recebemos elogios dos convidados. Tudo saiu além do que ela sonhava, então, ficamos felizes e agradecidos a Deus”, comentou a mãe, Márcia Cristina dos Reis Martins.

O ponto alto da noite foi a valsa com o pai, Wilson Donizete Martins, seguido do padrinho, Gilmar Reis, além das homenagens aos avôs já falecidos. Falando neles, a correntinha de ouro entregue pela avó Izabel Reis, em memória do avô José Reis, foi de levar muita gente às lágrimas.

Em resumo, tudo foi muito marcante e será certamente lembrado por todos que vivenciaram esse momento com a debutante. Confira!