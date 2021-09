Novidades da Apae de Americana

Na última terça-feira, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana recebeu convidados para um evento muito importante na história da entidade, que em 2021 celebra 53 anos de atividades. Na ocasião, o presidente Roberto Cullen Dellapiazza apresentou a revitalização de salas e da piscina terapêutica da instituição, que atualmente atende mais de 1.100 pessoas em programas de saúde, assistência social, escola de educação especial e inclusão no mercado de trabalho.

As revitalizações foram viabilizadas por meio de parcerias com empresas e empresários da cidade, além de recursos provenientes da própria entidade, como as vendas do bazar da instituição, por exemplo. Destaque para a nova sala de fisioterapia que agora será mantida pelo Rotary Club Americana Ação.

Durante o evento houve o anúncio da doação de um carro SUV, 0KM, vindo por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris, que assim que chegar será direcionado para atendimento e visita domiciliar.

Finalizando a manhã de boas notícias, houve o anúncio oficial de que com certificação, alguns dos serviços prestados pela entidade poderão ser comercializados. Confira!