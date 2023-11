A 12ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado aconteceu no dia 12 de novembro; veja a galeria de fotos

A 12ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado aconteceu no dia 12 de novembro, com algumas modificações em relação às anteriores. O evento, cujo principal objetivo sempre foi fortalecer a divulgação sobre a prevenção do câncer de próstata, envolveu saúde, esporte, ação social e inclusão.

Segundo a organização, cerca de 800 pessoas participaram das atividades durante as quase quatro horas seguidas da campanha.

A programação começou com uma corrida de 5 km entre o Bike Hotel Sports e a Arena Colorado. Destaque para a participação do recordista de maratonas Hugo Farias, padrinho do evento de 2023, que esteve à frente do pelotão.

Na Rua Dom Pedro II, seis adolescentes do projeto Pernas da Alegria passaram a fazer parte do grupo da corrida e foram conduzidos em triciclos por seus pais.

Na arena, eles ficaram em local exclusivo e acompanharam praticamente todas as demais ações.

Além disso, houve troca de camisetas oficiais por sabão em pó – a arrecadação ultrapassou a marca de uma tonelada (1.240 kg) e será destinada a entidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa – e a partida de futebol com as presenças de ex-jogadores, como Müller, Macedo, Zé Teodoro, Fumagalli, Pavão, César Xavier, Marcinho Rocha, Walkinho, – terminou em 1 a 1. Eclética tem o prazer de deixar registrada a iniciativa. Confira!