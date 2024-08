Noite especial: Pernas da Alegria nos Embalos da Gold

Ao todo, participaram do evento seis cadeirantes, além de outros sete PCDs (Pessoas com Deficiência)

A programação “Embalos da Gold”, que acontece toda quarta-feira no John Gow, em Americana, tem movimentado a cidade. Nesta semana, a pista de dança foi invadida pelo pessoal do Pernas da Alegria – instituto que leva diversão, inclusão e alegria a crianças, jovens e adultos com deficiência. Ao todo, foram seis cadeirantes, além de outros sete PCDs (Pessoas com Deficiência).

Animadíssimos, eles não apenas se divertiram, como também contagiaram os demais clientes, que acabaram se juntando à dança. “Alguns deles, embora maiores de idade, nunca haviam saído sem os pais, então foi muito importante para eles se sentirem incluídos”, comentou Lilica Amâncio, idealizadora do projeto.

Para o DJ da rádio Gold do Grupo Liberal, Paul C, responsável pelo som dos “Embalos da Gold”, o momento foi mais que especial. “Foi uma sensação única, uma energia inexplicável e contagiante! Ver e sentir a vibração deles na pista é um exemplo de vida. Foi uma energia surreal.”

O proprietário do John Gow, Elisson Figueiredo, classificou o momento como incrível. “Foi contagiante a alegria que eles transmitiram para nós. Do grupo, apenas uma pessoa já conhecia a casa, então eles ficaram maravilhados. Dançaram, se divertiram e comemoraram. Realmente, espero poder proporcionar mais vezes esse tipo de encontro, inclusive para outros grupos”, declarou.

Uma das integrantes do Instituto, Mari Chagas, de 28 anos, definiu a noite como mágica. “Sentimos uma verdadeira sensação de liberdade ao estarmos em um ambiente de balada sem nossos pais, o que nos permitiu nos divertir plenamente. O pessoal do Pernas da Alegria nos ajuda a entender que o nosso lugar é onde escolhemos estar, e essa sensação de autonomia fez toda a diferença na nossa experiência.”

“É muito importante promover a inclusão e não apenas falar sobre ela, mas colocá-la em prática”, finalizou Lilica. Simplesmente sensacional!