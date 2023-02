Noite de posse na Acisb

Há algumas semanas a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) está oficialmente de cara nova. O comerciante Ricardo Fernandes Betin, proprietário da Castor Calçados, é o novo presidente da entidade, que amanhã celebra 59 anos de história. Em sua trajetória, que tem quase seis décadas de atuação, fazer parte do desenvolvimento econômico e social da cidade sempre foi de praxe. E se a entidade surgiu graças ao esforço de um grupo de incansáveis batalhadores, com o objetivo de defender os interesses econômicos do município, bem como de amparar, defender e orientar a união entre o comércio e indústria com a comunidade, é essa essência que a mantém firme e forte até os dias atuais.

A solenidade de posse, realizada no Senai da cidade, reunindo representantes de classes, autoridades, diretoria e convidados especiais, só comprova tudo isso. Agora, Betin segue o desafio de continuar o legado, respeitando o passado, trabalhando duro no presente e se comprometendo com o futuro. Confira!