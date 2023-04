Noite da Paella de Bacalhau do Lions Clube Americana Centro

No dia 31 de março, o Lions Clube Americana Centro promoveu o evento “Noite da Paella de Bacalhau”. Desta vez, não faltaram inovações para atrair convidados. Além do tema e do cardápio inédito, o evento também aconteceu em um lugar diferente do de costume, o charmoso salão Villa São Vito. Delicioso, o cardápio foi aprovado pelos presentes e o comando do jantar foi do chef João Aló, da Master Paella, de Limeira. Cerca de 350 pessoas participaram do jantar, que foi animado por Vado Negri e Banda.

Sempre simpáticos, leões e domadoras recepcionaram os convidados com aquela alegria e receptividade que já são de praxe para eles. Como mantenedores do CPC (Centro de Promoção e Cidadania do Deficiente Visual), o lucro da festa foi destinado ao projeto. O sucesso foi tanto que o evento entrou para o calendário anual do clube de serviços que, entre outras grandes festas, tem como marco a “Noite Alemã” e a tradicional “Feijoada”, essa última marcada para acontecer no mês de julho. Eclética esteve presente registrando a noite. Confira!