O Lions Clube Americana Centro promoveu há alguns dias a sua tradicional Noite Alemã, um dos eventos mais aguardados do calendário do clube de serviços, assim como da própria sociedade, que gosta e adere ao evento.

Para se ter uma ideia do quanto a noite é especial e faz parte da história da cidade, essa foi a 40ª edição. Cerca de 300 pessoas participaram do evento realizado no Clube do Bosque, ao som da Banda Projeto Hits. O destaque, é claro, ficou para o chopp Brahma geladíssimo. Tanto, que foram consumidos mais de 500 litros. O menu também merece ser citado, afinal, foi no capricho, com direito a presunto alemão na entrada e joelho de porco assado, salsichas, salada de batata e chucrute no jantar.

Como de costume, o joelho de porco foi o item mais elogiado, mantendo assim a tradição. Com todo esse sucesso, o Lions Clube Americana Centro encerrou o calendário de eventos desse ano e já tem agenda para 2023, com a Festa Italiana confirmada para acontecer em março. Aguardem!