NBA no Colégio Antares

Com a missão de inspirar, estimular a prática esportiva e um estilo de vida saudável em um ambiente positivo e divertido, o programa NBA Basketball School acaba de chegar ao Colégio Antares, de Americana. Agora, a escola é uma unidade licenciada do projeto, que começou a operar no Brasil em 2019.

Atualmente, são mais de 160 núcleos licenciados, em 70 cidades de 19 estados (mais o Distrito Federal). Assim sendo, estima-se que mais de 10 mil jovens e crianças participem, inclusive, sendo o programa de maior atuação da liga no mundo – fora dos Estados Unidos. O LIBERAL esteve presente acompanhando de perto o lançamento feito na sede do Antares para pais e alunos. Confira!

Sobre o programa

O NBA Basketball School tem como objetivo promover o desenvolvimento da modalidade para meninos e meninas dos 6 aos 18 anos, por meio da capacitação contínua dos instrutores, com base na mesma metodologia aplicada pela liga em todo o mundo. Assim, está dividido em módulos: Novato, Iniciante, All-Star, MVP, Legend e Champion.

Com padronização dos ambientes dos treinamentos e metodologia desenvolvida e acompanhada por profissionais do Departamento de Operações de Basquete da NBA, a segurança e excelência das atividades do aprendizado estão garantidas!

Além das aulas, os alunos participam de seminários, palestras, campeonatos de videogame (NBA2K), desafios (reais e virtuais), aulões online e interação com atletas profissionais, “lendas” do esporte e técnicos da NBA, da WNBA e da seleção brasileira.

Sobre o Antares

O programa NBA Basketball School faz parte de uma série de novidades que o Colégio Antares está trazendo neste ano de 2023, com o objetivo de oferecer oportunidades de excelência nas mais diversas áreas. Não é necessário experiência prévia ou prática de basquete para se matricular.

Para saber mais, entre em contato com o Antares: (19) 3461-5647, ou envie uma mensagem para: falecom@antaresamericana.com.br