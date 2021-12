Programação natalina do espaço começou no último sábado com a chegada do Papai Noel; confira fotos do lançamento

No último sábado foi oficialmente aberta a programação de Natal no Welcome Center, com a chegada do Papai Noel. Além disso, também teve início no mesmo dia o Welcome Music, uma ação super bacana, que conta com curadoria de Juarez Godoy Arte e Cultura, em parceria com Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e Grupo Liberal.

As boas-vindas ao período natalino iniciaram na sede do LIBERAL, de onde a comitiva de Papai Noel, ajudantes e companhia partiu rumo ao centro de compras. Moderno e despojado, o Papai Noel do Welcome chegou de jipe e foi conduzido pelo Carlinhos Maia, do clube Coyotes Off-Road, seguido por uma comitiva de carros.

No local, um grupo animado de pessoas, em especial, pais com seus filhos, aguardavam com ansiedade o bom velhinho, que já chegou distribuindo balas e “tchauzinhos” para alegria das crianças.

Pouco mais de 19h30 o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade” e o Coral Lírico de Rio Claro “O Mensageiro” apresentaram uma seleção de músicas, tornando o clima ainda mais alegre e festivo. Confira!

Programação

O Papai Noel do Welcome Center estará no empreendimento até o dia 24 de dezembro. Na parte central do espaço foi montado um belo cenário, onde o bom velhinho estará disponível para tirar fotos e divertir as crianças.

Hoje, a partir das 18h30, o músico João Libório fará um show com voz e violão. E a programação segue com várias apresentações, com destaque para a Cantata de Natal do LIBERAL, que esse ano, de maneira inédita, foi transferida para o Welcome e terá duas edições: dia 20, com apresentação da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e do Coral InCantus, e dia 2,2 com apresentação da Orquestra Senai. Chame toda a família e vá curtir a programação especial do Welcome. Vale muito a pena!