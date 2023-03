Marly Lauletta Grecco: 82 anos de pura vitalidade

Quem tem o prazer de conhecer dona Marly Lauletta Grecco, certamente se encanta. Ela é aquele tipo de pessoa elegante no sentido mais profundo da palavra, não apenas pelo bom gosto, mas pela educação impecável, pela maneira delicada de tratar as pessoas e pela simpatia extrema, expressada em um sorriso que raramente sai do rosto.

Nascida em Santos, mas com boa parte da vida em São Paulo, foi em Americana que ela, ao lado do saudoso marido Ruy Grecco, viu as suas “Marias” (Vitória, Patrícia e Fernanda) crescerem, desabrocharem, se desenvolverem e constituírem família. Batalhadora, sempre esteve à frente de sua tradicional loja Tutti Quanti, que só encerrou as atividades após 40 anos de atuação no mercado de lingerie, para poder finalmente desfrutar um pouco mais da vida com a tranquilidade que suas mais de oito décadas merecem.

Sempre engajada em projetos sociais, quando morava na capital, nossa dama costumava ajudar no projeto de casais de Nossa Senhora, no qual fazia sopas para doar aos moradores de rua. Já em Americana, durante muito tempo recebia grupos de reuniões com jovens para rodas de conversas e aconselhamentos em sua própria casa. Depois, passou a ser uma das voluntárias da Rede Feminina do Combate ao Câncer, depois do Núcleo de Prevenção e, finalmente, do Instituto Rosa do Bem, da qual a filha, Maria Fernanda, é idealizadora e presidente, mostrando que as boas ações e o exemplo são as melhores heranças que podemos deixar para as futuras gerações.

Por tudo isso, ao longo da vida, o que dona Marly mais fez foi colecionar amigos das mais variadas gerações. Nascida em pleno Carnaval, ela tem paixão especial pela data e, como ama celebrar a vida, ganhou das filhas uma surpresa em seu aniversário de 82 anos, celebrado no dia 21 de fevereiro. Escolhemos publicar a coluna hoje por ser o Dia Internacional da Mulher. Nada como uma legítima e admirável representante da categoria para celebrar a data. Confira!