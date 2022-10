Mais uma primavera

Dona Vera Lemos Cardozo tem uma personalidade única e sua alegria de viver é de fato contagiante! Depois de “debutar” em 2021 ao comemorar seus 90 anos, a comemoração de seu aniversário de 91 teve como tema a “Primavera”. Assim como no ano passado, a celebração também aconteceu no Espaço Realize, que caprichou na decoração repleta de flores.

Animadíssima e sempre sorridente, a aniversariante arrasou descendo as escadas do espaço ao som da música “Cheia de Manias”, com direito à coreografia ensaiada com dedicação e sob a supervisão da Kamila, da Ka Sonhos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre os destaques da noite, a apresentação da banda Homens de Preto, uma referência nos bailes do Flamengo, clube que a aniversariante sempre frequentou, animou demais a festa, assim como a Kombi da Click For Fun estacionada na área externa, que com seu toten de fotos registrou momentos bem especiais. Para o cardápio, menu de churrasco completo e bem caprichado, assim como os doces lindos e saborosos feitos pela Amor por Doces.

Assim, rodeada de pessoas queridas entre amigos e familiares, dona Vera, essa matriarca querida, mãe de 5 filhos, avó de 18 netos e bisavó de 18 bisnetos, recebeu mais um ano de vida. Eclética teve o prazer de registrar. Acompanhe!