Mais de 800 pessoas prestigiam a 4°Feijoada da Paróquia São Benedito

O Clube dos Veteranos foi o cenário escolhido pela equipe de eventos da Paróquia São Benedito para a realização da 4°Feijoada da Paróquia. Cerca de 870 pessoas participaram do evento, que teve animação do Samba D’Aninha.

Além da famosa feijoada, os presentes puderam degustar os tradicionais acompanhamentos do prato, como arroz, farofa, vinagrete, couve, torresmo e aquela indispensável ponkan. Muito engajada, a comissão de eventos está preparando o lançamento da Festa do Padroeiro, que será feita durante um jantar dançante no dia 16 de setembro, também no Veteranos, na Avenida Paulista que, inclusive, vive seus últimos dias de festas, já que em breve a sede social dará lugar a um condomínio.

Quem desejar comprar convites para esse evento pode procurar os agentes pastorais ao final das missas, ou na própria secretaria da paróquia. Para quem já quiser deixar anotado, a Festa de São Benedito acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro, além de 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de outubro, com apoio do LIBERAL.

Já a novena inicia-se no dia 26 de setembro. Por enquanto, confira os cliques mais que especiais da feijoada.