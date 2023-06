Loja maçônica realiza 8ª edição da Feijuca Bode Fest

Evento aconteceu no Pathernon Eventos em Nova Odessa e atraiu um público de 350 pessoas

No dia 27 de maio, a loja maçônica Elinier Kokol 798 promoveu a sua famosa Feijuca Bode Fest. Em sua oitava edição, o evento aconteceu no Pathernon Eventos em Nova Odessa e atraiu um público de 350 pessoas.

Como em algumas edições anteriores, a grande atração da tarde foi a apresentação da cantora Aninha Barros do Samba D’Aninha, com aquela animação que todo mundo em nossa região conhece e ama.

Não podemos deixar de citar a deliciosa feijoada, como sempre produzida no capricho e com muitos acompanhamentos para agradar todos os paladares. Para essa edição, a loja escolheu beneficiar a Comunidade Geriátrica, que faz um bonito trabalho com idosos em Nova Odessa.

Como de praxe, houve sorteios de brindes fornecidos pelos patrocinadores, inclusive, o Grupo Liberal foi um dos apoiadores do evento com cobertura especial da rádio Gold. Por essa razão, Eclética também esteve por lá registrando, lembrando que o Pig Bode Fest é o próximo evento e deve ocorrer em dezembro. Confira!