Lions Clube Norte realiza mais uma edição da Paella Caipira

Mais de 180 pessoas prestigiaram estiveram no evento e se deliciaram com a iguaria preparada pelo chef Edilson Bissoli

A edição 2023 da Paella Caipira, realizada em Americana pelo Lions Clube Norte, teve um gostinho ainda mais especial, já que esse foi o primeiro ano que o chef Edilson Bissoli, que há muito tempo é responsável pelo preparo da iguaria, esteve à frente como presidente do clube de serviços, além de cuidar do preparo do prato.

Como sempre, a paella estava deliciosa e o público presente – mais de 180 pessoas – elogiou muito. O melhor de tudo é que, com a verba arrecadada pela venda de convites, o Centro de Diagnóstico de Deficiência Auditiva (mantido pela entidade) investiu em um aparelho auditivo para uma pessoa que estava necessitando. Bem bacana!

Agora, leões e domadoras investem tempo e energia na venda das pizzas, que serão entregues no dia 30 deste mês. Mais informações no Instagram @lionsclubeamericananorte.