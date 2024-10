Ocasião foi marcada por uma solenidade festiva, que contou com a presença de membros do clube e incluiu um jantar comemorativo

Recentemente, o Lions Clube Americana Centro recebeu a visita oficial da governadora do Distrito LC3, Rosana Luz. A ocasião foi marcada por uma solenidade festiva, que contou com a presença de membros do clube e incluiu um jantar comemorativo. Segundo o presidente do clube de serviços, Katrus Santarosa, o principal objetivo da visita foi apresentar as metas e os objetivos estabelecidos pelo presidente internacional do Lions, o brasileiro Fabricio Oliveira, além de discutir os direcionamentos específicos do distrito.

Durante o evento foram abordados pontos importantes, como as necessidades do CPC (Centro de Promoção da Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana, entidade que é administrada pelo Lions há mais de 20 anos. Também foram discutidos o crescimento do número de associados, bem como a importância das doações para a Fundação Lions, que realiza ações humanitárias em todo o mundo.

Na ocasião, o clube realizou a posse de três novas integrantes, reforçando a participação ativa das mulheres na organização. “Historicamente, as mulheres não tinham direito a voto e eram chamadas de domadoras, mas, com o passar do tempo, passaram a exercer papéis de destaque. Atualmente, a presença feminina é fundamental para o Lions”, declarou o presidente. Eclética teve o prazer de registrar. Confira!

Coloque na agenda

O próximo evento do Lions Clube será a tradicional “Festa Alemã”, no dia 23 de novembro, a partir das 20h, no Clube do Bosque. O evento contará com comida típica alemã, chopp claro e escuro, além de água e refrigerante à vontade. A noite será animada por música ao vivo. Os convites estão à venda com os associados, por R$ 200 por pessoa, ou pelo WhatsApp (19) 99209-7100. Prestigiem!