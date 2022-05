Sempre inovando, o SPA Urbano Maison Visu promoveu, dias atrás, um Leilão de Joias e Esculturas. O Maison é o primeiro SPA Urbano de Americana, instalado em um complexo multifuncional do interior de São Paulo, com quase 5 mil metros quadrados.

Sempre muito ativa, Roberta Covre, proprietária do espaço, promete que essa foi só a primeira de muitas novidades que devem movimentar o Mason nos próximos meses, inclusive, no dia 31 de maio acontecerá uma concorrida feira de noivas, trazendo alguns dos melhores profissionais dos mais variados segmentos.

Em tempo, vale deixar registrado que as joias do leilão foram disponibilizadas pela Glamour Joalheria e as esculturas eram do francês Regis Demange.

Belíssimas, as peças foram esculpidas em pedra calcária de diferentes regiões da França e Portugal, além de mármore alemão, belga e grego. Confira algumas das fotos feitas por Marcelo Rocha.

A anfitriã Roberta Covre e o advogado, João Alberto Covre – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O artista plástico, Regis Demange – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

No comando do leilão, Guacyara Haddad – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Thiago Biscassi e Débora – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

O artista Regis e Joaneli Maria Demange com Ester e Rodrigo de Souza – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Beatriz Uemura – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Neyza Paixão e Guaraciaba Haddad Paixão – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Renata Latuf e Mariana Camargo – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal

Rogério Santos – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal





