Vania segue firme na missão de levar a história da filha, que nasceu com Síndrome de Down e faleceu em 2019, adiante como uma forma de inspirar e ajudar outras pessoas

O lançamento do livro “As Flores de Bia – Um Amor Transcedental” aconteceu há dois meses e, desde então, a repercussão tem sido muito positiva. Como contamos na editoria Notícias que Inspiram, a escritora Vania Miano Zanaga é mãe da saudosa Beatriz, uma garotinha linda que nasceu com Síndrome de Down e faleceu em 2019, mas deixou uma história de amor e fé, que hoje é perpetuada através da mãe.

Durante o evento a emoção tomou conta, afinal, a presença de Bia podia ser sentida em todos os detalhes a começar pelos diversos porta-retratos espalhados pela decoração que traziam um pouco da curta e linda trajetória de vida da garotinha.

Após o lançamento, Vania também apresentou o livro em outros eventos e segue firme na missão de levar a história da filha adiante como uma forma de inspirar e ajudar outras pessoas. Além disso, ela pretende reverter o dinheiro arrecadado com a obra para projetos sociais. Nós estivemos marcando presença nesse momento especial e hoje publicamos alguns cliques da noite. Confira!