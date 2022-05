A estreia do documentário Escola de Goleiros – O Filme – Nascidos para Defender foi um grande sucesso. O lançamento aconteceu no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana e reuniu cerca de 650 pessoas, entre autoridades, empresários, familiares e alunos do projeto social. Idealizado por Vander Batistella, criador da Escola de Goleiros em parceria com o jornalista Alex Ferreira (também responsável pelo roteiro) o filme conta a trajetória de Daniel Fuzato, jogador do Roma que iniciou a carreira no projeto, e hoje é uma grande estrela do futebol mundial. Impecável, a produção contou com várias parcerias importantes que viabilizaram o belo e histórico projeto.

Além disso, evento teve cunho social, já que os ingressos para a estreia foram trocados por um quilo de alimento, que já foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade. Ao todo foram mais de 726,5 kg de alimentos, mais um gol de placa da organização. Eclética teve o prazer e a honra de participar do evento. Confira!

Mais sobre o filme

Escola de Goleiros – o Filme tem o patrocínio dos Supermercados São Vicente e Papirus, apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar, Uhlsport, Camisa 1, Fundo Social de Americana e Prefeitura de Americana. A idealização é de Alex Ferreira e Vander Batistella, a realização é da iTV Vídeo e Comunicação e ProAC – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A produção executiva é das 3marias Produtora Cultural com roteiro de Alex Ferreira e direção geral de Pablo Uranga.