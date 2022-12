Evento aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista e reuniu convidados especiais

O lançamento do Festival Gastronômico de Santa Bárbara d’Oeste – edição Verão 2022 – aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista, no final de novembro, e reuniu convidados especiais, entre representantes dos estabelecimentos, autoridades e imprensa. Durante o evento, os presentes puderam degustar alguns dos quitutes que serão ofertados durante o festival, que movimentará a cidade entre os dias 18, 19 e 20, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Nessa edição, estarão presentes 15 estabelecimentos da cidade, que entre outras delícias, obrigatoriamente trarão algum prato com o ingrediente “cana-de-açúcar”, algo novo e que tem tudo a ver com a tradição barbarense na cultura canavieira. Além dos temáticos, serão comercializados 15 pratos livres, seis vegetarianos e três veganos, ou seja, opções para todos os estilos de paladar.

Belo evento, que merece todo nosso incentivo, afinal, além de promover entretenimento e gastronomia, ainda movimenta o comércio e atrai turistas. Aproveitando que hoje é aniversário de Santa Bárbara d’Oeste, fica nossa homenagem através de fotos feitas no lançamento. Viva Santa Bárbara!