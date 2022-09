Lançamento do Anuário Noiva 2022

Para apresentar a nova publicação, houve uma festa com cerca de 250 convidados realizada no Villa Harmonia, em Nova Odessa

Após dois anos de pausa, meses de trabalho e muitas expectativas, o lançamento do Anuário Noiva do Grupo Liberal finalmente aconteceu na última terça-feira (20). Para apresentar a nova publicação aos clientes e parceiros, como já é tradição, houve uma concorrida festa realizada no Villa Harmonia, em Nova Odessa. Cerca de 250 convidados estiveram presentes prestigiando esse grande marco, que movimentou os fornecedores do mercado de eventos da região.

Para organizar tudo isso, a diretoria do LIBERAL convidou o assessor de eventos, Amaury Hernandez, que é o único profissional desse segmento em Americana indicado pela Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos), que é a maior entidade do setor no país. “Amo um desafio e tenho muitos amigos e parceiros que abraçaram essa causa. Assim sendo, o Grupo Liberal e nós, conseguimos realizar um evento maravilhoso”, festeja.

Falando em parcerias, de fato o evento só foi o grande sucesso que foi – tanto que continua sendo comentado no meio até hoje – graças aos excelentes fornecedores envolvidos no processo. Somado a isso, a beleza e a qualidade do conteúdo do Anuário apresentado pela equipe do LIBERAL foi a principal razão de toda essa repercussão. Confira nas fotos alguns momentos dessa noite especial.