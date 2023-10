Ao longo do mês de outubro, 2% das vendas da loja e dos parceiros Petri Planejados e Azimuth Renováveis serão doados ao Instituto Rosa do Bem

No espírito do outubro rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, a loja Seo Fritz Móveis e Colchões lançou mais uma edição de sua campanha solidária em prol à luta contra o câncer.

Ao longo do mês de outubro, 2% das vendas da loja e dos parceiros Petri Planejados e Azimuth Renováveis serão doados ao Instituto Rosa do Bem, que de forma totalmente voluntária dá suporte para que mulheres diagnosticadas façam o tratamento no Hospital de Amor, incluindo o custeio da pousada em Barretos. As mulheres diagnosticadas participam do grupo, no qual recebem apoio o ano inteiro, com atividades que visam prevenir uma recidiva.

Além da ação que sorteou um cômodo reformado para uma das flores, a iniciativa do Seo Fritz está promovendo uma exposição de ambientes, na loja localizada na Avenida Campos Sales, 337, em Americana. Em tempo, vale lembrar que a Seo Fritz Móveis e Colchões é uma loja conhecida pela exclusividade de marcas nacionais e importadas na linha de móveis soltos, colchões, decorações e home wear. Confira nas fotos como o foi o lançamento da exposição.